Арестованный бывший депутат Курской области задолжал 1,5 млн рублей

По данным следствия, фигуранты похитили не менее 1 млрд руб. из бюджета Курской области. Руководители АО «Корпорация развития Курской области» дали показания, что «откатывали» экс-губернатору и его заму до 15% от стоимости заключенных госконтрактов. Из-за этого цена самих соглашений росла, а качество выполняемых работ, напротив, снижалось.