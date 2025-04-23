В Бурятии за сутки потушили восемь лесных пожаров

УЛАН-УДЭ, 23 апр — РИА Новости. Лесники Бурятии за сутки потушили восемь пожаров на общей площади более 2,6 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
«Лесники Бурятии ликвидировали пожары на площади 2 603 гектаров… Ликвидировано восемь очагов: в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Закаменском районах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано. По данным на утро среды, в регионе действуют три лесных пожара в Еравнинском районе на общей площади чуть больше 1 тысячи гектаров. Один пожар в Еравнинском районе локализован на общей площади 500 гектаров.
Причинами возникновения возгораний стали переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнем. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 89 человек, задействовано 10 единиц лесопожарной техники.
В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введен режим ЧС.