В Бурятии за сутки потушили восемь лесных пожаров

Отмечается, что за прошедшие сутки новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано. По данным на утро среды, в регионе действуют три лесных пожара в Еравнинском районе на общей площади чуть больше 1 тысячи гектаров. Один пожар в Еравнинском районе локализован на общей площади 500 гектаров.