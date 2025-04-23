В Челябинской области столкнулись Lexus и мотоцикл, байкер умер в больнице

Сотрудники Госавтоинспекции Чебаркуля устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 22 апреля.
Около дома 9 по Миасскому шоссе 41-летний мужчина, управляя автомобилем Lexus, по предварительным данным, при повороте на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество двигавшему со встречного направления прямо мотоциклу Kawasaki. Произошло столкновение.
В результате 33-летний байкер от полученных травм скончался в медицинском учреждении.
Все обстоятельства определит следственно-оперативная группа.