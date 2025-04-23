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В Челябинской области столкнулись Lexus и мотоцикл, байкер умер в больнице

В Челябинской области столкнулись Lexus и мотоцикл — байкер умер в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции Чебаркуля устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 22 апреля.

Около дома 9 по Миасскому шоссе 41-летний мужчина, управляя автомобилем Lexus, по предварительным данным, при повороте на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество двигавшему со встречного направления прямо мотоциклу Kawasaki. Произошло столкновение.

В результате 33-летний байкер от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

Все обстоятельства определит следственно-оперативная группа.