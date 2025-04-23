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В Дербенте в перестрелке погиб один человек и ещё один пострадал

Полицейские открыли по нарушителю ответный огонь, в результате чего он был застрелен.

Источник: Аргументы и факты

Полицейские и сотрудники Росгвардии в дагестанском городе Дербенте пытались остановить подозрительный автомобиль, водитель которого совершил наезд на одного из правоохранителей и открыл стрельбу, сообщили в региональном управлении МВД России.

По нарушителю открыли ответный огонь, в результате чего он был застрелен. В его автомобиле нашли пистолет.

«Пострадавший полицейский с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что угрозы для жизни раненого нет. По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку.

Напомним, в начале апреля в Махачкале на парковке между владельцем ТЦ «Ардар» и арендаторами возник конфликт. После произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и ещё двое получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело.