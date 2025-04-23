Основателя Давосского форума заподозрили в финансовых махинациях

«В отношении основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба ведется расследование организацией, которую он создал, после того как в новом письме осведомителя было заявлено, что давний лидер и его жена проводили финансовые махинации и совершали этические проступки», — говорится в материале. Совет попечителей форума начал расследование по данному факту после того получения анонимного письма. В нем сказано, что Шваб использовал средства форума для личных нужд и просил сотрудников снимать наличные с банкоматов, а его супруга якобы организовывала «символические» мероприятия для оправдания расходов на отпуск.