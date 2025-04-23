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Мальчика ударило током от банковского терминала в Талдыкоргане

В Талдыкоргане ребенок получил ожог пальцев после того, как его ударил током банковский терминал. Инцидент прокомментировали в полиции и банке, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видео, на котором запечатлен момент удара током, опубликовала Instagram-страница krisp.tdk.

Мама мальчика сообщила, что оголенных проводов на банкомате не было. Сейчас мальчик в больнице, у него диагностирован ожог пальцев. Состояние ребенка стабильное.

На публикацию отреагировала областной департамент полиции.

Как сообщили в ДП, возбуждено уголовное дело по факту выпуска либо реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В рамках расследования проводится проверка соблюдения норм безопасности и правил установки устройства. В случае установления вины причастные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

Расследование ведется в строгом соответствии с требованиями законодательства. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции области", — заверили в ДП.

Инцидент прокомментировали и представители банка.

"Мы глубоко сожалеем о случившемся, оказываем всю необходимую помощь в лечении ребенка, поддерживаем связь с его семьей и сделаем все возможное для его скорейшего выздоровления. К счастью, угрозы жизни нет.

Наши специалисты незамедлительно прибыли в магазин — проводят тщательную проверку причин происшествия", — сообщили в банке.