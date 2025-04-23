Мальчика ударило током от банковского терминала в Талдыкоргане

Видео, на котором запечатлен момент удара током, опубликовала Instagram-страница krisp.tdk.
Мама мальчика сообщила, что оголенных проводов на банкомате не было. Сейчас мальчик в больнице, у него диагностирован ожог пальцев. Состояние ребенка стабильное.
На публикацию отреагировала областной департамент полиции.
Как сообщили в ДП, возбуждено уголовное дело по факту выпуска либо реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"В рамках расследования проводится проверка соблюдения норм безопасности и правил установки устройства. В случае установления вины причастные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.
Расследование ведется в строгом соответствии с требованиями законодательства. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции области", — заверили в ДП.
Инцидент прокомментировали и представители банка.
"Мы глубоко сожалеем о случившемся, оказываем всю необходимую помощь в лечении ребенка, поддерживаем связь с его семьей и сделаем все возможное для его скорейшего выздоровления. К счастью, угрозы жизни нет.
Наши специалисты незамедлительно прибыли в магазин — проводят тщательную проверку причин происшествия", — сообщили в банке.