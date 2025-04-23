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Россия готова привлечь США к расследованию преступлений боевиков ВСУ

Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ. О готовности страны к такому сценарию рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В расследовании преступлений ВСУ могут задействовать наблюдателей из США.

Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ. О готовности страны к такому сценарию рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ», — передала слова Мирошника газета «Известия». Отмечается, что среди иностранных наблюдателей могут быть представители и других государств.

Ранее в Кремле пообещали уведомить все заинтересованные стороны о нарушениях украинской стороной пасхального перемирия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проинформирован об этом будет также Белый дом.