Водителя-наркомана из Приморья приговорили к лишению свободы за смертельное ДТП

Мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по шоссе по направлению от Академической улицы к посёлку Тимирязевский и наехал на пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила смертельные травмы.
Авария произошла в сумеречное время, но участок дороги, ставший местом ДТП, был освещён, асфальт был сухим и ровным. У водителя установили состояние наркотического опьянения. Мужчина был арестован и оставался в СИЗО на протяжении всего расследования и судебного процесса.
Обвинительный приговор ему вынесли по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое в состоянии опьянения). Пятилетний срок лишения свободы мужчине предстоит отбывать в колонии-поселении, также суд запретил ему на два года управлять транспортными средствами. Приговор в законную силу ещё не вступил.
Напоминаем, сейчас в Уссурийске расследуют другое смертельное ДТП, в котором погиб малолетний ребёнок. Школьника с велосипедом, переходившего дорогу по наземному переходу на пересечении улицы Садовой и проспекта Блюхера, переехал контейнеровоз, четвероклассник скончался на месте. Водитель грузовика, прибывший в Приморский край из Владимирской области, оказался трезвым, но полиция установила, что в этом году он уже дважды нарушал ПДД. Школьник, в свою очередь, нарушил правила безопасности, потому что переходил дорогу в «слепой зоне» большегруза.