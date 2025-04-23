Водителя-наркомана из Приморья приговорили к лишению свободы за смертельное ДТП

Напоминаем, сейчас в Уссурийске расследуют другое смертельное ДТП, в котором погиб малолетний ребёнок. Школьника с велосипедом, переходившего дорогу по наземному переходу на пересечении улицы Садовой и проспекта Блюхера, переехал контейнеровоз, четвероклассник скончался на месте. Водитель грузовика, прибывший в Приморский край из Владимирской области, оказался трезвым, но полиция установила, что в этом году он уже дважды нарушал ПДД. Школьник, в свою очередь, нарушил правила безопасности, потому что переходил дорогу в «слепой зоне» большегруза.