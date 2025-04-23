NYT: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф отказались от участия в предстоящих переговорах в Лондоне по урегулированию украинского конфликта, сообщает The New York Times. Причиной отмены стали недавние высказывания лидера Украины Владимира Зеленского о статусе Крыма, что вызвало ряд дипломатических разногласий. Ожидается, что на переговоры от США поедет только спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог.