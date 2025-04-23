Axios: Киев хочет обсудить в Лондоне не план мира Трампа, а 30-дневное перемирие

«Однако чиновник заявил, что за последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотели бы обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа», — говорится в материале. Источник также заявил, что на переговорах не будет госсекретаря США Марко Рубио, который непосредственно работал над разработкой плана по урегулированию конфликта.