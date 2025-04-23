Возгорание во Владимирской области и детонация боеприпасов: детали о ЧП на территории воинской части

Днем 22 апреля во Владимирской области произошла чрезвычайная ситуация. Зафиксировали возгорание на территории воинской части. Как оказалось, дело в детонации хранившихся боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Боеприпасы хранились на складе. После оповещения о ЧП на вызов прибыли пожарные расчеты воинской части и службы МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Минобороны России отметили, что инцидент произошел из-за нарушений требований техники безопасности при проведении работ с опасными, взрывчатыми материалами. В связи с этим случился мощный пожар.
Также, по поручению министра обороны России Андрея Белоусова, создана комиссия для установления обстоятельств произошедшего. Группу возглавил заместитель председателя Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга.
«По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — указано в сообщении от Министерства.
Вечером 22 апреля пожар произошел и в Петербурге. Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Пожар случился на территории склада на Дизельном проезде. Огонь распространился на площади 15 на 50 квадратных метров. Спасательные службы справились с задачей менее чем за 1,5 часа.
Нередко случается, что пожар не обходится без жертв. Так произошло накануне в Москве. В МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Нагорная. По окончании спасательной операции сотрудники спецслужб обнаружили тела мужчины и женщины. Прокуратура начала проверку по делу о пожаре. Следственные органы выясняют детали произошедшего.
Крупный пожар произошел и в поселке Соловей-Ключ Приморского края. Пламя разрослось до площади более 1000 квадратных метров. Пожар удалось потушить. Дознаватели МЧС уже начали проведение проверки. В пресс-службе местного ГУ МЧС сообщили о выдвижении двух основных версий возникновения пожара. Причиной могли стать неосторожность при проведении сварочных работ или короткое замыкание электропроводки. В настоящее время специалисты изучают место происшествия.