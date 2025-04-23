Возгорание во Владимирской области и детонация боеприпасов: детали о ЧП на территории воинской части

Нередко случается, что пожар не обходится без жертв. Так произошло накануне в Москве. В МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Нагорная. По окончании спасательной операции сотрудники спецслужб обнаружили тела мужчины и женщины. Прокуратура начала проверку по делу о пожаре. Следственные органы выясняют детали произошедшего.