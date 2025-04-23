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Стало известно, кто в Вашингтоне придумал признать Крым российским

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф был автором идеи признания Крыма субъектом России. Об этом сообщили источники.

В Белом доме определились с принадлежностью Крыма.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф был автором идеи признания Крыма субъектом России. Об этом сообщили источники.

«Один из собеседников описал предложение о признании со стороны США Крыма российским как идею Уиткоффа», — передает газета Washington Post со ссылкой на свои источники. Уточняется, что США не принуждают Украину к признанию Крыма частью РФ.

Ранее западные СМИ писали, что США оказывают давление на Киев, добиваясь признания Крыма российским с ее стороны. Также американцы выступают против вступления Украины в НАТО.