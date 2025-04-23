The Telegraph: США покажут в Лондоне мирный план по Украине из семи пунктов

По данным издания, первый и второй пункты предусматривают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и Россией. Третий пункт связан с отказом Украины от членства в НАТО при сохранении возможности вступления в ЕС. В четвертом пункте — признание российского суверенитета над Крымом, а в пятом — де-факто признание Соединенными Штатами территорий, которые вошли в состав РФ в 2022 году.