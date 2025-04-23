Тысячи американцев эвакуируются из-за лесных пожаров в Нью-Джерси. Видео

В Нью-Джерси огонь охватил площадь 1,3 тысячи гектаров.
В штате Нью-Джерси из-за лесного пожара было эвакуировано три тысячи жителей из округа Оушн. По данным местной пожарной службы, огонь распространился на площадь около 1,3 тысячи гектаров и угрожает почти полутора тысячам строений.
«Огонь угрожает 1,3 тысячи строений. Власти эвакуировали 3 тысячи жителей округа Оушн», — говорится в сообщении. Представители ведомства уточнили, что на данный момент пожар удалось локализовать лишь на 5%. Причины возгорания пока установить не удалось, расследование продолжается. По информации Национальной метеорологической службы, распространению огня способствовали засушливые погодные условия и порывы ветра, достигающие 25 миль в час.
Независимый репортер газеты The New York Times Шломо Шорр на своей странице в соцсети Х сообщил, что в настоящее время огонь бушует в районе управления дикой природой Greenwood Forest в городке Барнегат. Пожар распространился на площадь около 1500 акров (примерно 607 гектаров). Экстренные службы предпринимают все меры для ликвидации возгорания, жителей временно эвакуировали.
В числе дополнительных мер по обеспечению безопасности населения, для жителей поселка Лейси, которым необходимо временное убежище, был организован пункт временного размещения на базе средней школы Манчестер Тауншип. О пострадавших в результате пожара на данный момент не сообщается. Власти подчеркивают, что ситуация остается напряженной из-за продолжающейся засухи в регионе.