Тысячи американцев эвакуируются из-за лесных пожаров в Нью-Джерси. Видео

Независимый репортер газеты The New York Times Шломо Шорр на своей странице в соцсети Х сообщил, что в настоящее время огонь бушует в районе управления дикой природой Greenwood Forest в городке Барнегат. Пожар распространился на площадь около 1500 акров (примерно 607 гектаров). Экстренные службы предпринимают все меры для ликвидации возгорания, жителей временно эвакуировали.