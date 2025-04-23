Признание Крыма и снятие санкций: США представят в Лондоне мирный план из семи пунктов

Однако Соединенные Штаты ожидают ответа Украины на мирные рамки, предложенные президентом Дональдом Трампом, которые предусматривают признание США за Крымом статуса части России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми территориями, освобожденными Россией после начала конфликта в 2022 году. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с предложением.