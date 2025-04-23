Признание Крыма и снятие санкций: США представят в Лондоне мирный план из семи пунктов

Украина намерена обсудить на переговорах возможность 30-дневного перемирия.
Сегодня в Лондоне состоится новый раунд переговоров представителей Великобритании, Франции, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Американская сторона намерена представить на мероприятии мирный план из семи пунктов, которые включают в себя признание Крыма территорией России и снятие с РФ санкций. Подробности нового плана президента США Дональда Трампа по Украине и ожидаемые участники переговоров — в материале URA.RU.
Участники и изменения в составе делегаций.
Переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдут в Лондоне с участием представителей США, Великобритании, ЕС и Украины. От США на встрече будет присутствовать спецпосланник по Украине Кит Келлог. В состав украинской делегации войдут глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.
Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф отказались от участия в предстоящих переговорах в Лондоне, сообщает The New York Times. Причиной отмены стали недавние высказывания лидера Украины о нежелании признавать Крым российским, что вызвало ряд дипломатических разногласий.
Как сообщили источники в британском МИД, решение о проведении переговоров в Лондоне было принято после завершения встречи в Париже 17 апреля. На ней присутствовали ключевые европейские дипломаты, включая главу МИД Франции Жан-Коэля Барро.
План Трампа по перемирию на Украине.
Украинская сторона намерена обсудить на предстоящей встрече в Лондоне не мирный план американского лидера Дональда Трампа, а возможность 30-дневного перемирия. Об этом сообщает американский чиновник, принимавший участие в соответствующих переговорах, на которые ссылается издание Axios.
«Чиновник заявил, что за последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что они хотели бы обсудить 30-дневное прекращение огня во время встреч в среду в Лондоне, а не мирный план Трампа», — говорится в материале.
Однако Соединенные Штаты ожидают ответа Украины на мирные рамки, предложенные президентом Дональдом Трампом, которые предусматривают признание США за Крымом статуса части России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми территориями, освобожденными Россией после начала конфликта в 2022 году. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с предложением.
По информации источников, США представили этот одностраничный документ украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывая его как «окончательное предложение» президента Трампа. Белый дом подчеркивает, что готов завершить переговоры, если стороны не достигнут соглашения в ближайшее время.
Источник, близкий к украинскому правительству, выразил мнение, что предложение США является сильно предвзятым в пользу России. «Документ ясно указывает на ощутимые выгоды для России, в то время как потенциальные выгоды для Украины описаны лишь смутно и обобщенно», — сказал он.
Что получит Россия.
В рамках предложенного мирного плана, инициированного администрацией президента Дональда Трампа, Россия может получить значительные уступки со стороны США и Украины.
Признание США российского контроля в Крыму: Соединенные Штаты готовы признать Крым частью России, что является значительным изменением в американской внешней политике.
Фактическое признание взятых под контроль территорий: по предложению Трампа, США фактически признают российскими территориями почти всю Луганскую область и занятые РФ части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Обещание о невступлении Украины в НАТО: в тексте предложения указано, что Украина не станет членом НАТО, хотя ей может быть предоставлена возможность вступить в Европейский Союз.
Отмена санкций: предлагается отменить санкции, введенные против России с 2014 года, что может значительно улучшить экономическое положение России.
Расширение экономического сотрудничества: предложение также включает пункт о расширении экономического сотрудничества между Россией и США, особенно в энергетическом и промышленном секторах.
Что получит Украина.
В рамках обсуждаемого мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа, Украина может получить ряд гарантий и компенсаций. Предложение включает следующие ключевые аспекты:
Надежные гарантии безопасности: Украина должна получить «надежные гарантии безопасности» с участием специальной группы стран из Европы и возможно других неевропейских стран-единомышленников. Однако документ не содержит конкретных деталей о функционировании этой миротворческой операции и не уточняет возможное участие США.
Возвращение территорий: по предложению Трампа, Украина должна вернуть контроль над небольшой частью Харьковской области, которая была взята под контроль Россией.
Беспрепятственный переход через реку Днепр: предложение включает обеспечение беспрепятственного перехода через реку Днепр, что важно для логистики и перемещения на юге Украины, где река проходит вдоль линии фронта.
Компенсация и помощь на восстановление: предложение также включает пункт о компенсации и помощи на восстановление пострадавших регионов Украины, однако не уточняется, откуда именно будет поступать финансирование.