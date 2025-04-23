В Иркутской области задержали 61-летнего наркокурьера с 4 кг веществ

В Иркутской области задержан 61-летний житель Хабаровска, перевозивший крупную партию наркотиков. Совместная операция полиции и ГИБДД пресекла планы по распространению запрещенных веществ в Ханты-Мансийском округе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники УНК ГУ МВД по Иркутской области совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «Зиминский» и ГИБДД провели спецоперацию по задержанию межрегионального наркокурьера. Подозреваемого остановили на подъезде к Зиме, где при осмотре его автомобиля изъяли три пакета с наркотиками общим весом около 3 кг.
Дальнейшее расследование выявило, что мужчина действовал под руководством организатора: он забрал партию из тайника в Иркутской области и готовил «схрон» в Аларском районе, где хранилось более килограмма наркотиков. Общий вес изъятых наркотиков составил порядка 4 кг, а их ориентировочная стоимость на черном рынке оценивается в 16 млн рублей.
По факту задержания возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотиков в особо крупном размере). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.