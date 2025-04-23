В Иркутской области задержали 61-летнего наркокурьера с 4 кг веществ

Сотрудники УНК ГУ МВД по Иркутской области совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «Зиминский» и ГИБДД провели спецоперацию по задержанию межрегионального наркокурьера. Подозреваемого остановили на подъезде к Зиме, где при осмотре его автомобиля изъяли три пакета с наркотиками общим весом около 3 кг.