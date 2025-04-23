Швыдкой рассказал, когда Россия определится со своим участником «Интервидения»

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения-2025» в Москве и Московской области. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов уточнил, что конкурс примет площадка «Live Арена» в столице, а участие подтвердили не менее 20 стран. Исторически «Интервидение» проводилось с 1965 по 1977 год и объединяло страны из разных частей мира, включая не только социалистические государства, но и такие страны, как Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.