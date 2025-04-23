Миляев: силы ПВО ликвидировали несколько БПЛА над Тульской областью

Российские военные уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Тульской областью, проинформировал Дмитрий Миляев.
Губернатор отметил, что сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
«В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России над Тульской областью уничтожены вражеские беспилотники. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Все специальные службы работают на местах», — написал он в Telegram.
Миляев добавил, что опасность атаки беспилотников в Тульской области сохраняется.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области при взрыве мины «колокольчик» погиб школьник.