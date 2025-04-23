Причиной смерти блогера Рахимовой могла стать врачебная ошибка

Сначала Рахимовой провели операцию по удалению почки, после чего ее состояние улучшилось. Девушка вернулась к активной жизни, но летом 2024 года болезнь начала стремительно прогрессировать. Метастазы поразили кости, и в позвоночнике выявили опухоль, которая оказывала давление на нервные окончания. Позже стало ясно, что курс терапии за границей не дал ожидаемого результата.