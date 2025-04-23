Причиной смерти блогера Рахимовой могла стать врачебная ошибка

Причиной смерти блогера Кристины Рахимовой могла стать врачебная ошибка. Онколог Евгений Черемушкин в интервью aif.ru предположил, что саркома Юинга правой почки, с которой боролась девушка, могла изначально развиваться в позвоночнике, а почка пострадала уже в результате метастазов.
По словам врача, саркома Юинга в большинстве случаев формируется в костной ткани, особенно в зонах активного кроветворения. Поражение внутренних органов, таких как почки, при этом считается крайне редким.
«Саркома Юинга, по сути, в основном развивается в костной ткани, в зоне, где идет активное кровотворение. Поражение почки — это, скорее всего, метастатическое поражение. Такая внеплановая локализация называется экстрасскелетной. Но это — редкость», — пояснил Черемушкин.
Врач также объяснил, почему в ситуации с Рахимовой сначала пораженной считалась именно почка, а не костная ткань. Орган экстренно удалили, также девушка прошла курс химиотерапии. Медики тогда заявили, что метастазы не обнаружены, и некоторое время Кристина чувствовала себя лучше.
Однако летом 2024 года состояние резко ухудшилось. Повторное обследование показало, что метастазы уже проникли в позвоночник.
«Поэтому тут закономерность логическая: опухоль начала развиваться в костной структуре, ее не заметили, а вот метастазы уже поразили почку. Вот тут, да, наверное, более вероятно», — уточнил онколог.
Напомним, 21 апреля стало известно о смерти казахстанской блогерши Кристины Рахимовой. Девушка более двух лет боролась с редким видом рака — саркомой Юинга. Ее диагноз — поражение правой почки — был подтвержден в нескольких зарубежных клиниках. Однако позднее медики обнаружили метастазы в позвоночнике.
Сначала Рахимовой провели операцию по удалению почки, после чего ее состояние улучшилось. Девушка вернулась к активной жизни, но летом 2024 года болезнь начала стремительно прогрессировать. Метастазы поразили кости, и в позвоночнике выявили опухоль, которая оказывала давление на нервные окончания. Позже стало ясно, что курс терапии за границей не дал ожидаемого результата.
На протяжении болезни рядом с Кристиной был ее муж Санжар. Он до последнего поддерживал супругу, сопровождал ее на лечение за границу и помогал в сборах средств на терапию. В начале апреля Рахимова приняла решение вернуться домой, где 21 апреля ее не стало.