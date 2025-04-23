В Братске телевизор стал причиной пожара в многоэтажке

ЧП случилось утром в жилом районе Энергетик. По словам 87-летней хозяйки квартиры, возгорание началось в комнате со старого телевизора, после чего огонь перекинулся на мебель и стены. Женщина успела обратиться за помощью к соседке, которая вызвала экстренные службы.