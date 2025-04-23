В Братске телевизор стал причиной пожара в многоэтажке

В Братске произошел пожар в квартире из-за возгорания лампового телевизора. Огнеборцы эвакуировали восемь человек из задымленного подъезда, еще 10 жильцов покинули здание самостоятельно. Пламя, охватившее 30 квадратных метров, ликвидировали 28 спасателей при поддержке 10 единиц техники.
ЧП случилось утром в жилом районе Энергетик. По словам 87-летней хозяйки квартиры, возгорание началось в комнате со старого телевизора, после чего огонь перекинулся на мебель и стены. Женщина успела обратиться за помощью к соседке, которая вызвала экстренные службы.
Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание в проводах телевизора. Благодаря работе МЧС России открытое горение удалось локализовать без жертв и пострадавших. На месте работали специалисты, предотвратившие распространение огня на другие этажи.
Напомним, что поздним вечером, 21 апреля, жительница поселка Таргиз Чунского района в окне увидела зарево — на соседнем участке горела баня. Женщина сразу вызвала пожарную охрану и вместе с мужем бросилась будить соседей.