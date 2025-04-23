Британия приписала себе уникальную роль в украинском конфликте

«Оборона Великобритании начинается в Украине. Именно поэтому руководство Великобритании играет уникальную роль: поставить Украину в максимально сильную позицию на поле боя и в переговорах, а также подготовить строительные блоки для прочного мира, который защитит суверенитет Украины», — говорится в материале. Авторы также подчеркнули важность развертывания многонациональных миротворческих сил на территории Украины. По их мнению, такие силы помогут обучить украинские вооруженные силы предотвращению «возможных будущих наступлений со стороны России».