В Британии присвоили себе ведущую роль в обеспечении Украины оружием и миротворцами.
Великобритания заявила о своей ведущей роли в оказании помощи Украине и укреплении ее обороноспособности на фоне противостояния с Россией. По данным газеты The Paper, главная цель Королевства — обеспечить Киеву максимально сильные позиции на поле боя и в ходе переговоров.
«Оборона Великобритании начинается в Украине. Именно поэтому руководство Великобритании играет уникальную роль: поставить Украину в максимально сильную позицию на поле боя и в переговорах, а также подготовить строительные блоки для прочного мира, который защитит суверенитет Украины», — говорится в материале. Авторы также подчеркнули важность развертывания многонациональных миротворческих сил на территории Украины. По их мнению, такие силы помогут обучить украинские вооруженные силы предотвращению «возможных будущих наступлений со стороны России».
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что усиление военного присутствия европейских стран на Украине направлено на сдерживание России и защиту достигнутых договоренностей. Он отмечал, что инициатива по размещению многонациональных сил поддерживается рядом европейских стран и предполагает коллективный ответ на вызовы безопасности в регионе.
Российская сторона, в свою очередь, не раз подчеркивала, что поставки военной продукции Украине мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что грузы с оружием для Украины станут законной целью для ВС РФ. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков добавил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия, передает MK.RU.