В Новосибирске рассматривается дело о смертельном ДТП с самосвалом, виновник был в алкогольном опьянении

Ранее ночью, 14 июля 2024 года, Поморцев, находясь под воздействием алкоголя и управляя самосвалом «FAW J6 6Х6», двигался по улице Котовского в сторону Блюхера, совершил столкновение с автомобилем «Киа Гранбирд», который стоял у правого края дороги.