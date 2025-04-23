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В Новосибирске рассматривается дело о смертельном ДТП с самосвалом, виновник был в алкогольном опьянении

Суд продолжит рассматривать дело 30 апреля.

Источник: AP 2024

Ленинский районный суд Новосибирска 22 апреля начал рассматривать дело Сергея Поморцева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, приведшем к смерти человека, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Ранее ночью, 14 июля 2024 года, Поморцев, находясь под воздействием алкоголя и управляя самосвалом «FAW J6 6Х6», двигался по улице Котовского в сторону Блюхера, совершил столкновение с автомобилем «Киа Гранбирд», который стоял у правого края дороги.

Известно, что в результате аварии пассажир самосвала получил травмы и скончался.

Суд продолжит рассматривать дело 30 апреля.

Алина Лашко