В Новосибирске рассматривается дело о смертельном ДТП с самосвалом, виновник был в алкогольном опьянении

Ленинский районный суд Новосибирска 22 апреля начал рассматривать дело Сергея Поморцева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, приведшем к смерти человека, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.
Ранее ночью, 14 июля 2024 года, Поморцев, находясь под воздействием алкоголя и управляя самосвалом «FAW J6 6Х6», двигался по улице Котовского в сторону Блюхера, совершил столкновение с автомобилем «Киа Гранбирд», который стоял у правого края дороги.
Известно, что в результате аварии пассажир самосвала получил травмы и скончался.
Суд продолжит рассматривать дело 30 апреля.
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Алина Лашко