ГИБДД назвала причину крупной аварии под Каменском-Уральским

В Каменске-Уральском Свердловской области ГИБДД выяснила предварительные причины ДТП 22 апреля на трассе Барабановское — Усть-Багаряк. По имеющимся у ведомства предварительным данным, 73-летний водитель Renault Sandero при выезде на главную дорогу не пропустил «ВАЗ 21099», которым управлял 24-летний мужчина.
Это и повлекло столкновение. При этом все находившиеся в автомобиля люди были пристёгнуты. Хотя молодой водитель «ВАЗ 21099» привлекался к ответственности за нарушения ПДД уже 131 раз.
Напомним, авария произошла утром 22 апреля. В результате неё травмы получили три человека.