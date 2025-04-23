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ГИБДД назвала причину крупной аварии под Каменском-Уральским

Проверка продолжается.

Источник: ГИБДД Свердловской области

В Каменске-Уральском Свердловской области ГИБДД выяснила предварительные причины ДТП 22 апреля на трассе Барабановское — Усть-Багаряк. По имеющимся у ведомства предварительным данным, 73-летний водитель Renault Sandero при выезде на главную дорогу не пропустил «ВАЗ 21099», которым управлял 24-летний мужчина.

Это и повлекло столкновение. При этом все находившиеся в автомобиля люди были пристёгнуты. Хотя молодой водитель «ВАЗ 21099» привлекался к ответственности за нарушения ПДД уже 131 раз.

Напомним, авария произошла утром 22 апреля. В результате неё травмы получили три человека.