Из-за пожара в штате Нью-Джерси эвакуированы три тысячи человек

В американском штате Нью-Джерси произошёл природный пожар, из-за сильного возгорания эвакуированы три тысячи человек.
Власти штата уточнили, что были эвакуированы жители округа Оушен.
В настоящее время огонь охватил площадь около 1,3 тысячи гектаров. Лесной пожар может разрушить более чем 1,3 тысячи зданий.
«Удалось потушить лишь около пять процентов территории. Причина пожара на данный момент не установлена», — заявили в службе лесных пожаров штата Нью-Джерси.
Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом попросил у Конгресса Соединённых Штатов 40 миллиардов долларов на восстановление штата после мощных лесных пожаров.