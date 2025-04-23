В США раскрыли, почему Европе невыгодно, чтобы Крым был российским

«Российский контроль над Крымом ставит под угрозу доступ Америки и Европы к природным ресурсам Центральной Азии», — говорится в материале. Авторы также материала отметили, что с учетом прочного контроля над Крымом, Черным морем и Кавказом, Россия может якобы попытаться ограничить транскаспийские проходы в Центральную Азию, чтобы подавить независимость региона. Они указали, что запасы редких минералов в Центральной Азии значительно превышают украинские, а также что обилие нефти и газа в этом регионе в значительной степени обусловлено американскими инвестициями. По их словам, российский контроль над Крымом угрожает доступу Америки и Европы к природным ресурсам Центральной Азии, и в случае удержания этого контроля Китай станет крупнейшим бенефициаром.