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Белоусов поручил спецкомиссии расследовать ЧП в воинской части под Владимиром

Белоусов поручил комиссии расследовать ЧП в воинской части под Владимиром.

Источник: Комсомольская правда

Днем 22 апреля в воинской части под Владимиром случилось ЧП. Территория загорелась, на вызов прибыли сотрудники МЧС и пожарные расчеты. Министр обороны РФ Андрей Белоусов распорядился создать специальную комиссию и поручил расследовать ЧП в воинской части, сообщили в пресс-службе Министерства.

Как оказалось, произошла детонация боеприпасов. Взрывчатые материалы хранились на складе. Предварительной причиной назвали нарушение требований безопасности при проведении работ с опасными приборами. Созданная спецкомиссия под руководством Андрея Булыги установит детали происшествия.

«По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — отметили в Минобороны РФ.

Как отметили в Министерстве, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Расчеты воинской части и службы МЧС успешно справились с задачей.