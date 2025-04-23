Белоусов поручил спецкомиссии расследовать ЧП в воинской части под Владимиром

Днем 22 апреля в воинской части под Владимиром случилось ЧП. Территория загорелась, на вызов прибыли сотрудники МЧС и пожарные расчеты. Министр обороны РФ Андрей Белоусов распорядился создать специальную комиссию и поручил расследовать ЧП в воинской части, сообщили в пресс-службе Министерства.