Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дом в Белгородской области, пострадала женщина

«В Волоконовском районе в хуторе Шаховка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство. Ранена женщина. Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, откуда была переведена в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram-канале.