Количество решений о выдворении иностранцев в 2024 году стало рекордным за 9 лет

Суды вынесли более 140 тыс. решений о выдворении за нарушение правил въезда или пребывания в РФ, 21 тыс. — за незаконную трудовую деятельность, 5 тыс. — за уклонение от административного наказания, более 1 тыс. — за употребление наркотиков, 131 — за незаконный оборот наркотиков, 106 — за предоставление ложных сведений при въезде.