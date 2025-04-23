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В Перми сутки ищут девятилетнего мальчика, который вышел из дома и пропал

В последний раз ребёнка видели в микрорайоне Крохалева.

Источник: Из личного архива

Родные и сотрудники полиции сутки ищут в Перми девятилетнего Тимофея Жадана, который вышел из дома на улице Люблинской в микрорайоне Крохалева и бесследно пропал, рассказала perm.aif.ru мама ребёнка.

В последний раз Тимофея видели утром 22 апреля. Родные говорят, что около 7:00 школьник нашёл в доме ключи и незаметно ушёл. По словам мамы исчезнувшего мальчика, он пытался сбежать из дома и раньше.

«Не представляем, где Тимофей может находиться. По домам друзей пробежались — там его нет», — поделилась с perm.aif.ru мама ребёнка.

На вид пропавшему мальчику девять лет. У него голубые глаза и светлые волосы. Выходя из дома, Тимофей был одет в чёрную кофту с капюшоном, красные спортивные штаны и салатовые резиновые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего ребёнка, просят позвонить его маме по номеру: 8−912−58−38−401 (Людмила).

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, как заблудившиеся в Очёрском округе школьники остались без связи и провели ночь в холодном лесу. К счастью, детей нашли живыми.