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Гладков: в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области ранена женщина

ВСУ сбросили взрывное устройство на частный дом.
Источник: Аргументы и факты

В результате удара беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины в Белгородской области ранения получила женщина, проинформировал Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что ВСУ сбросили взрывное устройство со своего дрона на дом.

«В результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В Волоконовском районе в хуторе Шаховка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство. Ранена женщина», — написал он в Telegram.

Гладков рассказал, что пострадавшую осмотрели в Волоконовской центральной городской больнице. Женщина сама обратилась к медикам.

«Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, откуда была переведена в Валуйскую ЦРБ. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — говорится в публикации.

Ранее Гладков заявил, что в населённом пункте Долгое Валуйского округа беспилотный летательный аппарат сбросил два взрывных устройства на дом. Травмы получила женщина.