Гладков: в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области ранена женщина

«Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, откуда была переведена в Валуйскую ЦРБ. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — говорится в публикации.