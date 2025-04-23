Губернатор Миляев сообщил об уничтожении беспилотников над Тульской областью

Российские системы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Тульской областью в ночь на 23 апреля. Данных о повреждениях на земле и пострадавших не поступало. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Все сотрудники специальных служб работают на местах падения обломков БПЛА. Ситуация, по словам губернатора, находится под контролем. Опасность атаки дронов отменена в 06:13.
«В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России над Тульской областью уничтожены вражеские беспилотники», — написал Дмитрий Миляев.
Минобороны также опубликовало кадры зачистки БПЛА, средств связи и бронетехники ВСУ на донецком направлении. Операторы дронов обошли системы РЭБ Украины и подобрались к канадским бронеавтомобилям.