В Омске будут судить водителя, который сбил женщину и уехал с места аварии

Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по делу 55-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, и оставлении места происшествия.
Следствие установило, что 11 ноября 2024 года утром, управляя грузовым рефрижератором, обвиняемый на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на проспекте Космический в районе дома № 109/3, наехал на женщину. После происшествия он вышел из автомобиля, убедился, что пострадавшая жива, и покинул место ДТП.
В результате аварии женщина получила множественные переломы рёбер и тазобедренных костей, что привело к тяжкому вреду её здоровью. Водитель полностью признал свою вину и добровольно компенсировал потерпевшей моральный вред в размере 700 тысяч рублей.
Уголовное дело было направлено прокуратурой в Октябрьский районный суд города Омска для дальнейшего рассмотрения. Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.