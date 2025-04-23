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В Омске будут судить водителя, который сбил женщину и уехал с места аварии

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: Om1 Омск

Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по делу 55-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, и оставлении места происшествия.

Следствие установило, что 11 ноября 2024 года утром, управляя грузовым рефрижератором, обвиняемый на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на проспекте Космический в районе дома № 109/3, наехал на женщину. После происшествия он вышел из автомобиля, убедился, что пострадавшая жива, и покинул место ДТП.

В результате аварии женщина получила множественные переломы рёбер и тазобедренных костей, что привело к тяжкому вреду её здоровью. Водитель полностью признал свою вину и добровольно компенсировал потерпевшей моральный вред в размере 700 тысяч рублей.

Уголовное дело было направлено прокуратурой в Октябрьский районный суд города Омска для дальнейшего рассмотрения. Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.