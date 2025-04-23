В Омске будут судить водителя, который сбил женщину и уехал с места аварии

Следствие установило, что 11 ноября 2024 года утром, управляя грузовым рефрижератором, обвиняемый на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на проспекте Космический в районе дома № 109/3, наехал на женщину. После происшествия он вышел из автомобиля, убедился, что пострадавшая жива, и покинул место ДТП.