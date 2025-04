«Вброс Британии и Зеленского»: военкор Коц усомнился в реальности «плана Путина» по Украине

Он отметил, что юридически Москва не может отказаться своих новых территорий, потому что с 2022 года они являются частью Российской Федерации по Конституции. По его словам, при худшем сценарии страна максимум может сохранить за собой право вернуть их дипломатическим путем. Военкор также обратил внимание на то, что до The Financial Times схожую информацию публиковали The Wall Street Journal и The New York Times.