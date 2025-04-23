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Свердловской области за сутки зарегистрировали 122 ДТП

На Среднем Урале в ДТП за сутки пострадали восемь человек.

По данным на утро 23 апреля, за сутки в Свердловской области зарегистрировано 122 ДТП. Шесть из них с пострадавшими, повлекли ранения восьми людей.

— Основная причина аварий — неправильная оценка приоритета движения, нарушение очерёдности проезда перекрёстков и рискованные манёвры, — сообщают в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Также одной из главных причин остаётся неправильный выбор скорости на дороге. Зачастую она не соответствует дорожной обстановке, и водители теряют контроль над автомобилем. Ещё одной причиной возникновения ДТП стала ошибочная реакция водителей на внезапно возникшую опасность. Они теряют концентрацию и становятся невнимательными на дороге. Это и приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

В областной ГАИ отметили, что соблюдение Правил дорожного движения и осознанность участников передвижения необходимы для сохранения жизни и здоровья.