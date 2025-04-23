Свердловской области за сутки зарегистрировали 122 ДТП

Также одной из главных причин остаётся неправильный выбор скорости на дороге. Зачастую она не соответствует дорожной обстановке, и водители теряют контроль над автомобилем. Ещё одной причиной возникновения ДТП стала ошибочная реакция водителей на внезапно возникшую опасность. Они теряют концентрацию и становятся невнимательными на дороге. Это и приводит к дорожно-транспортным происшествиям.