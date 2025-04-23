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В Балаганском районе осудили экс-чиновницу после обрушения стены на ребенка

9-летний мальчик получил множественные ушибы и переломы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Балаганском районе осудили 31-летнюю экс-чиновницу. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР России по Иркутской области, бывшая глава Тарнопольского муниципального образования признана виновной в халатности.

Напомним, в мае 2023 года на территории заброшенного детского сада стена обрушились на 9-летнего мальчика. Ребенок получил множественные ушибы и переломы, на лечение его доставили в Иркутск.

Ребенок получил множественные травмы. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

— Подсудимая не проследила, чтобы аварийное здание было обеспечено защитным ограждением, которые бы не позволило зайти на территорию, — прокомментировали в ведомстве.

Экс-чиновнице назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1,9 года условно с лишением права занимать должности на государственной службе на два года и с испытательным сроком два года. Женщина так и не признала вину, настаивала на своей версии происходящего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть человек осудили за мошенничество с маткапиталом в Братске. Сговорившись, подсудимые похитили более двух миллионов.