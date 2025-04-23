Президент Узбекистана выразил соболезнования Индии в связи с терактом в Кашмире

Глава нашего государства выразил искренние слова сочувствия родным и близким погибших, а также всему народу Индии, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.
Нападение произошло накануне в одном из самых живописных регионов страны — индийской части Кашмира. Группа вооружённых людей открыла огонь по туристам, находившимся на горном лугу Байсаран, который расположен недалеко от известного туристического места Пахалгам.
По данным The Hindu, одной из самых влиятельных англоязычных ежедневных газет Индии, число погибших составляет не менее 28 человек, ещё около 30 получили ранения. Официальные цифры пока не подтверждены.
Место нападения — Байсаран, также известное как «местная Швейцария», — популярно среди туристов и часто используется для съёмок в болливудских фильмах. Добраться до него можно только пешком или на лошадях, что затруднило быструю эвакуацию пострадавших.
Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная вооружённая группировка под названием «Сопротивление Кашмира». В своём заявлении в социальных сетях она заявила, что в регион «нелегально заселились более 85 тысяч чужаков», что якобы ведёт к «демографическим изменениям». Группировка пригрозила продолжить насилие против тех, кто, по их мнению, нарушает баланс региона.