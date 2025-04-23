Президент Узбекистана выразил соболезнования Индии в связи с терактом в Кашмире

Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная вооружённая группировка под названием «Сопротивление Кашмира». В своём заявлении в социальных сетях она заявила, что в регион «нелегально заселились более 85 тысяч чужаков», что якобы ведёт к «демографическим изменениям». Группировка пригрозила продолжить насилие против тех, кто, по их мнению, нарушает баланс региона.