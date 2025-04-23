Жительница Приморья получила травму во время драки в детском саду

21 апреля 2025 года около 17:30 две женщины не смогли разминуться на узкой лестнице в учреждении, когда пришли забирать детей. Конфликт из стадии словесной перепалки быстро перешёл в драку, всё это происходило в присутствии детей и сотрудников учреждения.
Одна из женщин получила сотрясение мозга, из приёмного отделения Артёмовской городской больницы № 1 её направили на амбулаторное лечение у невролога. По словам потерпевшей, оппонентка и раньше угрожала её физическим насилием. Потерпевшая написала заявление в полицию, ей выдано направление на медицинское освидетельствование.
Ранее сообщалось о конфликте в другом детском саду Приморья — в одном из муниципальных дошкольных учреждений посёлка Славянка. Днём 17 апреля мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришёл за сыном, но воспитательница отказалась отдавать малыша на поруки законному представителю, находящемуся в неадекватном состоянии. Мужчина избил сперва воспитательницу, а затем заведующую детсадом, которая пришла урегулировать конфликт, и в финале этой криминальной драмы ударил ногой в лицо одного из полицейских в ходе медицинского освидетельствования. Возбуждено два уголовных дела — о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.