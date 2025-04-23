Жительница Приморья получила травму во время драки в детском саду

Ранее сообщалось о конфликте в другом детском саду Приморья — в одном из муниципальных дошкольных учреждений посёлка Славянка. Днём 17 апреля мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришёл за сыном, но воспитательница отказалась отдавать малыша на поруки законному представителю, находящемуся в неадекватном состоянии. Мужчина избил сперва воспитательницу, а затем заведующую детсадом, которая пришла урегулировать конфликт, и в финале этой криминальной драмы ударил ногой в лицо одного из полицейских в ходе медицинского освидетельствования. Возбуждено два уголовных дела — о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.