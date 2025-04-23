Пленный украинец спас российского бойца от дрона-камикадзе

Пленный ВСУ смог ликвидировать дрон-камикадзе своих же сослуживцев с помощью антидронового ружья.
Украинский военнопленный спас жизнь российскому бойцу, использовав противодроновое ружье для перехвата дрона-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Повар.
«На прошлом направлении противодронное ружье передал нам военнопленный украинец. Им же на откате посадил свою же ФПВ (ударный дрон — ред.)», — заявил Повар. Его слова приводит РИА Новости. Он рассказал, что они вместе с его товарищем с позывным Добрый выкатили украинца на мотоцикле, и он успешно смог «посадить» направленный на них дрон ВСУ.
По его словам, двое украинских солдат были взяты в плен штурмовой группой 242-го полка группировки войск «Юг» в заблокированном блиндаже, при этом один из них имел при себе противодроновое ружье. Дистанция до точки эвакуации составляла не более трех километров, и за это время украинские военные пытались уничтожить своего сдавшегося сослуживца с помощью дрона-камикадзе. Благодаря действиям пленного и применению противодронового ружья удалось предотвратить атаку беспилотника.
Ранее сообщалось о случаях, когда российским военным удавалось избежать поражения украинскими FPV-дронами: так, один из бойцов армии РФ спасся после того, как дрон-камикадзе ВСУ не сработал при столкновении с ним. Тогда беспилотник врезался в спину военнослужащего, но не взорвался, что позволило бойцу остаться в живых.