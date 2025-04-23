Пленный украинец спас российского бойца от дрона-камикадзе

По его словам, двое украинских солдат были взяты в плен штурмовой группой 242-го полка группировки войск «Юг» в заблокированном блиндаже, при этом один из них имел при себе противодроновое ружье. Дистанция до точки эвакуации составляла не более трех километров, и за это время украинские военные пытались уничтожить своего сдавшегося сослуживца с помощью дрона-камикадзе. Благодаря действиям пленного и применению противодронового ружья удалось предотвратить атаку беспилотника.