Детонация снарядов на складах во Владимирской области завершается

Как сообщало Минобороны, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Предварительная причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация, губернатор ранее сообщал о четырех пострадавших в результате инцидента. В пункты временного размещения эвакуировали 450 человек.