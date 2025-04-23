Детонация снарядов на складах во Владимирской области завершается

«Детонация на складах постепенно завершается, но требуется проведение обследований и оценка последствий. Школы и другие образовательные учреждения в районе сегодня не работают», — написал Авдеев.
Глава региона предупредил, что в среду, 23 апреля, не будет работать ряд предприятий, зону ЧС ограничат пределами конкретных населенных пунктов. Закрыта также часть дорог: Киржач — Дубки, от города Киржач, улицы Добровольского до деревни Илейкино, от деревни Песьяне до деревни Аленино.
Как сообщало Минобороны, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Предварительная причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация, губернатор ранее сообщал о четырех пострадавших в результате инцидента. В пункты временного размещения эвакуировали 450 человек.