Минобороны: системы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Минобороны РФ, три дрона были сбиты над территорией Тульской области, два — в Белгородской области, еще два — в Курской области. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено в Брянской, Калужской и Орловской областях, а также в Республике Крым.