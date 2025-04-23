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Минобороны: системы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников

В ночь на 23 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников в семи регионах. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Больше всего украинских БПЛА было сбито над Тульской областью.

В ночь на 23 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников в семи регионах. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным Минобороны РФ, три дрона были сбиты над территорией Тульской области, два — в Белгородской области, еще два — в Курской области. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено в Брянской, Калужской и Орловской областях, а также в Республике Крым.