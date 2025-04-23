Во Владимирской области из-за детонации боеприпасов закрыты школы и предприятия

«Детонация на складах постепенно завершается. Требуется обследование и оценка последствий [взрывов]», — написал Авдеев в telegram-канале. По его словам, школы, детсады и другие образовательные учреждения, а также ряд предприятий в Киржачском районе сегодня, 23 апреля, закрыты.