Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владимирской области из-за детонации боеприпасов закрыты школы и предприятия

Детонация на складах боеприпасов в Киржаче Владимирской области постепенно завершается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, зона чрезвычайной ситуации, объявленной из-за взрывов в воинской части, будет ограничена несколькими населенными пунктами.

Экстренные службы ликвидируют последствия детонации боеприпасов в воинской части во Владимирской области (фото из архива).

Детонация на складах боеприпасов в Киржаче Владимирской области постепенно завершается. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, зона чрезвычайной ситуации, объявленной из-за взрывов в воинской части, будет ограничена несколькими населенными пунктами.

«Детонация на складах постепенно завершается. Требуется обследование и оценка последствий [взрывов]», — написал Авдеев в telegram-канале. По его словам, школы, детсады и другие образовательные учреждения, а также ряд предприятий в Киржачском районе сегодня, 23 апреля, закрыты.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВзрыв в воинской части во Владимирской области: что известно.

«Зону ЧС ограничат пределами конкретных населенных пунктов», — уточнил Авдеев. Закрыты дороги Киржач — Дубки, Киржач — деревня Илейкино и деревня Песьяне — деревня Аленино.