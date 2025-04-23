Силы ПВО уничтожили за ночь 11 украинских БПЛА на территории РФ

В ночь на среду силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 11 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили три беспилотника ВСУ над Тульской областью, по два — над Белгородской и Курской областями.
Еще по одному дрону сбито над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении женщины в результате сброса украинским БПЛА взрывного устройства на дом.