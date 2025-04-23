За ночь сбили 11 БПЛА над семью российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили три БПЛА над территорией Тульской области, сообщило Минобороны. По его данным, по два дрона были сбиты над Белгородской и Курской областями. Еще по одному беспилотнику уничтожили над Брянской, Калужской и Орловской областями, а также над Крымом.