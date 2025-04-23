За ночь сбили 11 БПЛА над семью российскими регионами

В Белгородской области в хуторе Шаховка дрон сбросил взрывчатку на частный дом, пострадала женщина. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также заявил, что обошлось без жертв и последствий на земле. Аналогичную информацию озвучил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Власти других регионов пока не комментировали ночные атаки. В Курской области с 6 августа 2024 года продолжаются бои с ВСУ, регион регулярно подвергается обстрелам.