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Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ над регионами России

11 украинских беспилотников сбили силы ПВО РФ над регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 23 апреля 11 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, три дрона были ликвидированы над Тульской областью, по два — над Белгородской и Курской областями. По одному в небе над Брянской, Калужской, Орловской областями и Республикой Крым.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что российские системы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Тульской областью в ночь на 23 апреля. Данных о повреждениях на земле и пострадавших не поступало.

В ночь на 10 апреля произошла более массированная атака украинских беспилотников на российские регионы. Тогда ВС РФ ликвидировали девять беспилотников противника над Брянской областью, шесть БПЛА — над Калужской областью, три дрона ВСУ — над территорией Крыма и еще один — над Курской областью.