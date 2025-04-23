Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов ВСУ над регионами России

В ночь на 10 апреля произошла более массированная атака украинских беспилотников на российские регионы. Тогда ВС РФ ликвидировали девять беспилотников противника над Брянской областью, шесть БПЛА — над Калужской областью, три дрона ВСУ — над территорией Крыма и еще один — над Курской областью.