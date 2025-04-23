Марочко: ВС РФ активизировались в Харьковской области

«ВС РФ возобновили накаты на украинские позиции в районах населенных пунктов Кондрашовка, Кучеровка, Петропавловка, Ивановка и Колесниковка», — заявил Марочко в беседе с агентством ТАСС. По его словам, российские подразделения активизировались на тех участках фронта, где ранее отмечалось относительное затишье. Помимо этого, военный эксперт отметил, что украинские войска также усилили свою активность на данном направлении и предпринимают попытки контратаковать российские позиции, однако эти действия, по его словам, остаются безуспешными.