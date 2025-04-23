Пенсионер попал в больницу из-за пожара в таганрогской квартире

ЧП произошло 22 апреля. Сигнал о пожаре поступил в экстренную службу в 12:37. Ликвидировать возгорание удалось к 13:00.
Площадь пожара составила 10 кв. м. На месте происшествия работали 14 огнеборцев и пять единиц техники.
Ростовская область, 23 апреля 2025. DON24.RU. В Таганроге в квартире на ул. Зои Космодемьянской, 2, произошел пожар. В результате происшествия пострадал 79-летний мужчина, его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
ЧП произошло 22 апреля. Сигнал о пожаре поступил в экстренную службу в 12:37. Ликвидировать возгорание удалось к 13:00.
Площадь пожара составила 10 кв. м. На месте происшествия работали 14 огнеборцев и пять единиц техники.