Пенсионер попал в больницу из-за пожара в таганрогской квартире

Ростовская область, 23 апреля 2025. DON24.RU. В Таганроге в квартире на ул. Зои Космодемьянской, 2, произошел пожар. В результате происшествия пострадал 79-летний мужчина, его госпитализировали с отравлением продуктами горения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.