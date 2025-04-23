В Ивановской области объявлен режим опасности атаки беспилотников

Накануне в Министерстве обороны РФ привели данные, согласно которым российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на среду, 23 апреля, уничтожили 11 беспилотников украинской армии над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.