Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ивановской области объявлен режим опасности атаки беспилотников

Жителей Ивановской области просят при появлении летательного аппарата найти безопасное укрытие.

Источник: Комсомольская правда

На территории Ивановской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в среду, 23 апреля, сообщили в МЧС России.

«Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! При появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие», — сказано в заявлении российского ведомства.

Накануне в Министерстве обороны РФ привели данные, согласно которым российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на среду, 23 апреля, уничтожили 11 беспилотников украинской армии над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Неделю назад, 16 апреля, два человека получили легкие травмы при атаке беспилотников украинской армии в Ивановской области. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Система оповещения населения сработала в штатном режиме, необходимости в эвакуации жителей не возникло.