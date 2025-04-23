В Ивановской области объявлен режим опасности атаки беспилотников

На территории Ивановской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в среду, 23 апреля, сообщили в МЧС России.
«Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! При появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие», — сказано в заявлении российского ведомства.
Накануне в Министерстве обороны РФ привели данные, согласно которым российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на среду, 23 апреля, уничтожили 11 беспилотников украинской армии над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Неделю назад, 16 апреля, два человека получили легкие травмы при атаке беспилотников украинской армии в Ивановской области. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Система оповещения населения сработала в штатном режиме, необходимости в эвакуации жителей не возникло.