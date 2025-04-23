Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239» за разлив

Напомним, инцидент произошёл во время сильного шторма, когда затонули два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии погиб один моряк, а в акваторию попало около 3 тысяч тонн нефтепродуктов, что привело к масштабному загрязнению побережья Краснодарского края. Экологические последствия оказались настолько серьёзными, что власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации как в Крыму, так и на Кубани.