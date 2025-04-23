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Росприроднадзор оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-239» за разлив

Росприроднадзор наложил штрафные санкции на компанию «Волгатранснефть», владеющую танкером «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Согласно материалам дела, ведомство выявило четыре нарушения законодательства. Санкции наложены по фактам несоблюдения природоохранных требований, непредоставление своевременной информации о разливе нефтепродуктов, нарушение норм охраны водных объектов и предоставление недостоверных данных в плане ликвидации разливов. В настоящее время представители компании пытаются оспорить штраф в судебном порядке.

Напомним, инцидент произошёл во время сильного шторма, когда затонули два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии погиб один моряк, а в акваторию попало около 3 тысяч тонн нефтепродуктов, что привело к масштабному загрязнению побережья Краснодарского края. Экологические последствия оказались настолько серьёзными, что власти были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации как в Крыму, так и на Кубани.