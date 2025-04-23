Авдеев: на складе под Владимиром завершается детонация боеприпасов

Детонация боеприпасов на складе в воинской части под Киржачом постепенно завершается, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Глава региона провел утреннее заседание оперштаба в Киржачском районе. «Детонация на складах постепенно завершается, но требуется проведение обследований и оценка последствий», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Авдеева, сегодня в районе не работают школы и другие образовательные учреждения, а также ряд предприятий.
Он отметил, что зона ЧС будет ограничена пределами конкретных населенных пунктов, о чем сообщат дополнительно.
Также закрыты дороги: Киржач — Дубки, от ул. Добровольского в Киржаче до деревни Илейкино, а также от деревни Песьяне до деревни Аленино.
Ранее Авдеев сообщил об эвакуации в Киржачском районе около 450 человек.
Напомним, на территории воинской части во Владимирской области началось возгорание, которое привело к детонации на складе боеприпасов. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Сообщалось о четырех пострадавших.