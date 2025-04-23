В Оше задержали сотрудницу «Русского дома» по подозрению в вербовке наемников

Уточняется, что Секерина была задержана в рамках расследования уголовного дела по статье о вербовке, финансировании и обучении наемников для участия в вооруженных конфликтах и иных противоправных действиях, связанных с насильственным свержением власти или нарушением территориальной целостности. Кроме нее, по этому делу задержаны еще четыре человека, среди которых сотрудник пресс-службы мэрии города Ош Сергей Лапушкин. Гражданство подозреваемой уточняется.